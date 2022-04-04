На думку Аль-Хелаїфі, у Лізі чемпіонів потрібно запровадити матч-відкриття між чинним переможцем турніру та одним із європейських топ-клубів. Також катарський мільярдер пропонує організувати церемонію відкриття ЛЧ.

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"Я не зовсім розумію, як Супербоул (фінальна гра сезону в американському футболі – прим.) може бути популярнішим за фінал Ліги чемпіонів. У США трохи інше мислення, вони вміють робити шоу та розважати людей.

Я пропоную запровадити церемонію відкриття Ліги чемпіонів та в той же вечір зіграти матч між переможцем останннього розіграшу і європейським топ-клубом. Можливо, це не настільки гарна ідея, але потрібно складати конкуренцію.

Кожен поєдинок має бути значущою подією і принести радість фанатам. Ми з УЄФА думаємо над низкою варіантів", – цитує Аль-Хелаїфі The Athletic.

Нагадаємо, ПСЖ, яким поки що керує катарський магнат, вже вилетів з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу.

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