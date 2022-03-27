Ряд европейских клубов хотят предложить 2 альтернативных "пропуска" в турнир, сообщает The Guardian.

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Сейчас распределение мест происходит исключительно по позициям в национальных чемпионатах. В то же время члены Ассоциации европейских клубов (ECA) проталкивают идею выхода через клубный рейтинг за последние 5 лет. Будут рассматриваться команды, не попавшие в зону ЛЧ, но выигравшие национальный Кубок или пробившиеся в зону ЛЕ. 2 лучших по рейтингу получат право выступать в Лиге чемпионов.

Дискуссии по такому методу отбора продолжаются более года, однако это инициатива исключительно представителей топ-лиг, которые годами имели большое представительство в еврокубках и накопили много очков в рейтинге УЕФА. Очередное обсуждение, предположительно, состоится на Генеральной ассамблее УЕФА в Вене на этой неделе.

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