Перед 4-м туром в группе F образовался чёткий лидер (ПСЖ) и аутсайдер (Милан). Боруссия и Ньюкасл набрали одинаковое количество очков и на этом отрезке турнира претендовали на второе место. Однако борьбы не получилось – команда Эдина Терзича смяла своего соперника.

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Ньюкасл снова был неубедителен в гостевом матче Лиги чемпионов. В Милане на Сан-Сиро "сороки" допустили по своим воротам 25 ударов, в Дортмунде Боруссия была близка к этому показателю. Тотальное доминирование хозяев вылилось в гол Никласа Фюлькруга на 26-й минуте. Команда Эдди Хау должна была быть рада такому результату по итогам первого тайма – Брандт, Адейеми, Забитцер своими шансами не воспользовались.

Несмотря на две замены в исполнении Эдди Хау в перерыве, "сорокам" не удалось выровнять игру во втором тайме. Именно Боруссия была ближе ко второму забитому мячу, нежели Ньюкасл – к тому, чтобы сравнять счёт. В итоге так и получилось: на 79-й минуте Юлиан Брандт удвоил преимущество "шмелей". Он, как и Фюлькруг в первом тайме, забил левой ногой.