Перед початком матчу фанати Мілана влаштували шикарний перформанс, відповівши прихильникам ПСЖ на акцію в попередньому поєдинку. Тоді парижани зобразили Жана-Поля Бельмондо з револьвером (кадр з фільму "Професіонал"), а на іншому кінці поля – диявола у червоно-чорних кольорах з кількома кульовими пораненнями. Міланці ж відповіли перформансом, повторивши кадр з фільму "Матриця", де Нео зупиняє кулі.

На футбольному полі команди одразу ж почали забивати. На 9-й хвилині Вітінья навісив на ближню стійку, Маркіньйос переправив на дальню, де Шкріняр без проблем замкнув. Мілан уже через 3 хвилини відповів голом Леау через себе – португалець в акробатичному стрибку зіграв на добиванні після спроби Жиру.

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Далі два чудові моменти було в ПСЖ – Мбаппе вискочив віч-на-віч з Меньяном, але м'яч звалився з ноги Кіліана. Дембеле класно пробив з лівої у дальню дев'ятку – поперечка врятувала Мілан. Втім, до перерви команди не забивали.

Старт другого тайму був за "россонері": Леау не зміг дотягнутись до прострілу, але Тео підхопив м'яч на лівому фланзі та навісив, а Жиру виграв боротьбу в Шкріняра та вразив ворота Доннарумми. Мілан міг збільшити відрив, але тут Джанлуїджі потягнув удар Тео Ернандеса у нижній кут зі штрафного.

ПСЖ під кінець гри захопив контроль над м'ячем, але саме "россонері" гостріше атакували. Окафор замінив Леау та одразу ледь не забив – Доннарумма і тут впорався з ударом у дальній кут. Лі Кан-Ін аж на 89 хвилині міг зрівняти рахунок, але його удар прийняла на себе стійка.

Кого майже не було помітно, так це Мбаппе. Кіліан фактично розчинився на полі, тому ПСЖ створював свої моменти не через зіркового нападника. Суддя додав до гри ще 7 хвилин, але парижани не змогли відігратись. 2:1 – перші голи та перемога Мілана у поточному розіграші Ліги чемпіонів.

Таким чином, Мілан набрав 5 очок та піднявся на третє місце, наблизившись до ПСЖ (2 місце, 6 очок). Групу F очолює Борусія Д (7 пунктів), а Ньюкасл останній з 4 балами.

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