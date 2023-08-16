Ліга чемпіонів: відомі 5 пар вирішального раунду кваліфікації – українець продовжує боротьбу, ще 1 учасник під питанням
Стадія 3-го раунду кваліфікації ЛЧ 2023/24 практично завершена. П'ять пар раунду плей-офф уже відомі, залишилося визначити останнього учасника.
Третій раунд відбору Ліги чемпіонів 2023/24 майже добіг кінця. Останнього учасника раунду плей-офф кваліфікації визначать АЕК Афіни і Динамо Загреб, які зіграють у матчі-відповіді в суботу, 19 серпня. Переможець цього протистояння зіграє з Антверпеном.
Ліга чемпіонів: Михайліченко драматично програв іншому екс-динамівцю, Галатасарай, Брага і ПСВ легко пройшли далі
За підсумками матчів, які були зіграні 15 серпня, путівки в наступний раунд здобули Маккабі Хайфа, Ракув (за який виступає Владислав Кочергін), Копенгаген, Мольде, Галатасарай, Рейнджерс, Брага, ПСВ і Панатінаїкос. Янг Бойз і Антверпен отримали прямі путівки у фінал кваліфікації ЛЧ.
Ліга чемпіонів 2023/24. Раунд плей-офф кваліфікації
Шлях чемпіонів
Маккабі Хайфа – Янг Бойз
Антверпен – АЕК Афіни/Динамо Загреб
Ракув – Копенгаген
Мольде – Галатасарай
Шлях представників ліг
Рейнджерс – ПСВ.
Брага – Панатінаїкос.
Матчі раунду плей-офф кваліфікації ЛЧ відбудуться 22/23 29/30 серпня. Жеребкування групового етапу заплановане на 31 серпня.
Ліга чемпіонів: Кочергін крокує у вирішальний раунд відбору, кінець фарерської казки, драма і серія пенальті у Празі