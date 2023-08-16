Третій раунд відбору Ліги чемпіонів 2023/24 майже добіг кінця. Останнього учасника раунду плей-офф кваліфікації визначать АЕК Афіни і Динамо Загреб, які зіграють у матчі-відповіді в суботу, 19 серпня. Переможець цього протистояння зіграє з Антверпеном.

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За підсумками матчів, які були зіграні 15 серпня, путівки в наступний раунд здобули Маккабі Хайфа, Ракув (за який виступає Владислав Кочергін), Копенгаген, Мольде, Галатасарай, Рейнджерс, Брага, ПСВ і Панатінаїкос. Янг Бойз і Антверпен отримали прямі путівки у фінал кваліфікації ЛЧ.

Ліга чемпіонів 2023/24. Раунд плей-офф кваліфікації

Шлях чемпіонів

Маккабі Хайфа – Янг Бойз

Антверпен – АЕК Афіни/Динамо Загреб

Ракув – Копенгаген

Мольде – Галатасарай

Шлях представників ліг

Рейнджерс – ПСВ.

Брага – Панатінаїкос.

Матчі раунду плей-офф кваліфікації ЛЧ відбудуться 22/23 29/30 серпня. Жеребкування групового етапу заплановане на 31 серпня.

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