Во вторник, 15 августа, сыграли еще 5 ответных матчей 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2023/24. Счета и обзор поединков читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. Ответные матчи

Бачка-Топола – Брага – 1:4 (первый матч – 0:3)

Голы: Раконяц, 40 – Питти, 9, Брума, 13, 16, Аль-Мусрати, 20

Галатасарай – Олимпия Любляна – 1:0 (первый матч – 3:0)

Гол: Икарди, 25

Удаление: Торрейра, 65

Динамо Загреб – АЕК Афины – 1:2

Голы: Булат, 39 – Цубер, 59, Галанопулос, 90

Серветт – Рейнджерс – 1:1 (первый матч – 1:2)

Голы: Кутеша, 22 – Тавернье, 51

Штурм Грац – ПСВ – 1:3 (первый матч – 1:4)

Голы: Вик, 26 – Верман, 32, де Йонг, 40, Пепи, 85 (пен)

Динамо Загреб и АЕК Афины наконец-то сыграли. Неделю назад матч в Греции не состоялся из-за стычки фанатов, в результате которой погиб один болельщик. Богдан Михайличенко вышел в стартовом составе Динамо, а у АЕКа с первых минут появился другой экс-динамовец – Домагой Вида.

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Хорваты повели в счете незадолго до перерыва. На 39-й минуте Марко Булат роскошно забил со штрафного – мяч влетел в верхний угол. АЕК ответил после перерыва, воспользовавшись ошибкой хозяев. Греки отобрали мяч у чужой штрафной, а Цубер пробил точно в угол ворот. Богдан Михайличенко отыграл весь поединок, а на 90-й минуте АЕК забил победный мяч. Ответный матч состоится 19 августа.

MARKO BULAT (2001) BREAKS THE DEADLOCK WITH A FREE-KICK GOLAZO!!!pic.twitter.com/jDf0FxP4Xr — Football Report (@FootballReprt) August 15, 2023

Галатасарай и Брага имели комфортное преимущество в три мяча, поэтому им помешать выйти дальше могло только чудо. Его прогнозированно не произошло. Брага вообще поиздевалась над сербами еще и на их поле, забив 4 гола до 20-й минуты. Еще до перерыва Бачка-Топола забила гол престижа, оформив итоговые 1:7. Брага идет дальше.

Галатасарай обыграл словенскую Олимпию благодаря голу Мауро Икарди. Во втором тайме Торрейра получил красную карточку, но даже это не помогло гостям хотя бы сравнять счет. 1:0 – турецкой команде остался один шаг к групповому турниру ЛЧ.

Рейнджерс сумели отстоять преимущество, добытое дома. Серветт забил первым, но шотландцы ответили своим голом во втором тайме. 1:1 и 3:2 по сумме двух матчей – британцы идут дальше.

ПСВ все решил еще в первом матче, разбив Штурм со счетом 4:1. Австрийцы сумели открыть счет, но это была последняя приятная для них новость. Нидерландская команда оформила 3 гола и спокойно оформила выход в раунд плей-офф квалификации.

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