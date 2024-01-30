Амбициозный проект американских владельцев Ромы оказался нежизнеспособным. Уже несколько человек, не оправдав ожиданий, потеряли работу. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает об очередном кандидате на то, чтобы попрощаться со столицей Италии.

Де Росси одержал вторую подряд победу во главе Ромы в Серии А – "волки" одолели Салернитану и вплотную приблизились к ЛЧ

Фридкины не могут тратить на свое детище невероятные суммы. Не потому, что жадные, а из-за требований финансового фейр-плей. Но и в таких условиях им удалось собрать очень мощную команду как для чемпионата Италии. Жозе Моуринью действительно заслуживал усиления, ведь выиграл Лигу конференций и вывел Рому в финал Лиги Европы. Но задача была более амбициозной. Португалец не справился, а главное – не смог убедить, что хотя бы знает, каким образом добиться цели. Вот поэтому и пришлось проститься.

Пока команду подхватил Даниэле Де Росси. Трудно оценивать перспективы легенды, но начал он с трех побед. "Волки" обыграли Верону в Серии А, затем одолели аравийский Аль-Шабаб в товарищеском матче. Встреча против Салернитаны также завершилась победой. Рома приблизилась к зоне Лиги чемпионов. Теперь отставание составляет всего одно очко. Но следует понимать, что большинство конкурентов в этом туре еще не играли.

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Попадание в ЛЧ важно не только для клуба, но и персонально для Ромелу Лукаку. За последние шесть лет бельгиец пять раз менял клубную прописку. Почти всегда форвард устраивал из этого спектакль. То он очень любил Челси, потом вспомнил, что обожает Интер. После этого стал тайно договариваться с Ювентусом. Дошло до того, что реальные предложения были только из Саудовской Аравии. Ром отказался ехать туда. Именно так римский клуб получил шанс подписать игрока. Челси просто не мог его оставить у себя.

Рома имеет договоренность с лондонцами о полноценном выкупе контракта. Конечно, Челси потеряет деньги на этой операции, но "джалоросси" все равно нужно где-то найти около 30 миллионов евро. Единственным реальным вариантом является попадание в группу Лиги чемпионов. Туда можно попасть через чемпионат или выиграв Лигу Европы. Так что Лукаку нужно приложить максимум усилий во второй части сезона, команда выполнила задание.

Очевидно, что без лигочемпионовских призовых Рома пойдет на перезагрузку. Тогда Лукаку станет главным кандидатом для прощания. Не только его выкуп будет нереальным, а зарплата непосильной для клубного бюджета. Бельгиец осознет, что интереса к его персоне в Европе будет немного. Трудно делать ставку на игрока, у которого чемоданы всегда упакованы... Форвард уже налаживает отношения с Саудовской Аравией. Летом он пренебрежительно высказывался о футболе в этой стране, а после недавнего спарринга заявил, чтобы видит в тамошней лиге потенциал стать одним из лучших за каких-то два года. Такое поведение очень похоже на подготовку предстоящего переезда.

В нынешнем сезоне Лукаку успел провести 27 матчей во всех турнирах. Забил 15 голов – это больше, чем у двух его преследователей из команды вместе. Интересно, что Рома не проиграла ни одного матча Серии А, если бельгиец отмечался, всего дважды была зафиксирована ничья. Стороны нуждаются друг в друге. С голами "великого Рома" римляне вполне могут запрыгнуть в Лигу чемпионов. Для футболиста это будет один из последних шансов поиграть действительно на высоком уровне.

Моуринью вывел в Лигу чемпионов только бюджет Ромы, или Почему первый трофей за 14 лет не мог помешать увольнению