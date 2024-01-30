Контракт Ромелу Лукаку належить Челсі, за Рому він виступає на правах оренди. Подальша співпраця італійського клубу з нападником збірної Бельгії залежить від результатів у найближчі чотири місяці.

Амбітний проєкт американських власників Роми виявився нежиттєздатним. Уже кілька людей, не виправдавши очікувань, втратили роботу. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про чергового кандидата на те, аби попрощатися зі столицею Італії.

Де Россі здобув другу поспіль перемогу на чолі Роми в Серії А – "вовки" здолали Салернітану й впритул наблизились до ЛЧ

Фрідкіни не можуть витрачати на своє дітище неймовірні суми. Не через те, що жадібні, а через вимоги фінансового фейр-плей. Але й у таких умовах їм вдалося зібрати дуже потужну команду, як для чемпіонату Італії. Жозе Моурінью справді заслуговував на підсилення, адже виграв Лігу конференцій та вивів Рому до фіналу Ліги Європи. Але завдання було більш амбітним. Португалець не впорався, а головне – не зміг переконати, що хоча б знає, яким чином досягти мети. Саме тому й довелося попрощатися.

Наразі команду підхопив Даніеле Де Россі. Важко оцінювати перспективи легенди, але почав він із трьох перемог. "Вовки" обіграли Верону в Серії А, потім здолали аравійський Аль-Шабаб у товариському матчі. Зустріч проти Салернітани також завершилася перемогою. Рома наблизилася до зони Ліги чемпіонів. Тепер відставання становить лише одне очко. Але варто розуміти, що більшість конкурентів у цьому турі ще не грали.

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Потрапляння в ЛЧ важливе не лише для клубу, а й персонально для Ромелу Лукаку. За останні шість років бельгієць п'ять разів змінював клубну прописку. Майже завжди форвард влаштовував з цього виставу. То він дуже любив Челсі, потім згадав, що обожнює Інтер. Після того почав таємно домовлятися з Ювентусом. Дійшло до того, що реальні пропозиції були лише із Саудівської Аравії. Ром категорично відмовився їхати туди. Саме так римський клуб отримав шанс підписати гравця. Челсі просто не міг його залишити в себе.

Рома має домовленість із лондонцями про повноцінний викуп контракту. Звісно, Челсі втратить гроші на цій операції, але "джалороссі" однакові потрібно десь знайти близько 30 мільйонів євро. Єдиним реальним варіантом є потрапляння у групу Ліги чемпіонів. Туди можна потрапити через чемпіонат або вигравши Лігу Європи. Тож Лукаку потрібно докласти максимум зусиль у другій частині сезону, команда виконала завдання.

Очевидно, що без лігочемпіонівських призових Рома піде на перезавантаження. Тоді Лукаку стане головним кандидатом, щоб попрощатися. Не лише його викуп буде нереальним, а зарплата – непосильною для клубного бюджету. Бельгієць усвідомлює, що інтересу до його персони в Європі буде небагато. Важко робити ставку на гравця, у якого валізи завжди спаковані... Форвард уже налагоджує стосунки з Саудівською Аравією. Влітку він зневажливо висловлювався про футбол в цій країні, а після недавнього спарингу заявив, щоб бачить в тамтешній лізі потенціал стати однією з найкращих за якихось два роки. Така поведінка дуже схожа на підготовку майбутнього переїзду.

У нинішньому сезоні Лукаку встиг провести 27 матчів у всіх турнірах. Забив 15 голів – це більше, ніж у двох його переслідувачів з команди разом. Цікаво, що Рома не програла жодного матчу Серії А, якщо бельгієць відзначався, лише двічі була зафіксована нічия. Сторони потребують одне одного. З голами "великого Рома" римляни цілком можуть заскочити в Лігу чемпіонів. Для футболіста це буде один із останніх шансів пограти справді на високому рівні.

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