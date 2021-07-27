Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд, ответные матчи

Омония – Динамо Загреб – 0:1 (первый матч – 0:2)

Гол: Менало, 79

Флора – Легия – 0:1 (1:2)

Гол: Лопеш, 67

ХИК – Мальме – 2:2 (1:2)

Голы: Тенхо, 1, Риски, 78 – Кристиансен, 11, Бирманчевич, 76

Жальгирис – Ференцварош – 1:3 (0:2)

Голы: Диав, 90+3 – Р. Ммае, 44, 72, Мак, 90+4

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В кипрской столице местная Омония при адских +37 вышла отыграть у "динамовцев" Загреба гандикап в два мяча. Однако, атакам "зеленых" откровенно не хватало решающих передач. В основном опасность вблизи владений Ливаковича возникала после стандартов. Динамо добавило в активности во второй половине первого тайма и создало несколько полумоментов. Правда, все эти попытки забить нивелировались обороной киприотов во главе с Фабиану. Давление хорватов усилилось после перерыва. Динамо нанесло свыше десятка ударов в сторону ворот Омонии, однако мяч упорно обходил сетку – то не хватало точности Майеру, Оршичу и компании, то блестяще действовал кипер. В конце концов, помог загребцам стандарт: на 78-й минуте Майер навесил со штрафного, а Лука Менало классно головой переправил мяч в дальний угол.

Зато в Хельсинки ХИК и Мальме долго не запрягали. Уже на 1-й минуте финны забили после углового – Миро Тенхо оказался самым расторопным на втором этаже и головой отправил мяч в ворота. Правда, радовался ХИК недолго. Уже 10 минут спустя Андерс Кристиансен в пределах штрафной принял пас от Левицки и хладнокровно пробил мимо вратаря в верхний угол – 1:1! В дальнейшем на поле шла равная борьба с боее интересными выпадами у хозяев. Однако, Жаир и О'Шонесси свои возможности упустили, пробив выше ворот. Зато забил за Мальме Велько Бирманчевич. Серб вовремя подключился к атаке, откликнулся на передачу Чолака и пробил в нижний угол. Финны, однако, не сдались и восстановили статус-кво уже через две минуты. Это Рику Риски только что вышел на замену и попал точно в угол из пределов штрафной – 2:2. Больше команды не забивали.

Опять не имел проблем с Жальгирисом венгерский Ференцварош. "Фради" чувствовали себя комфортно благодаря великолепному взаимодействию дуэта Узуни-Ммае, в котором первый выступил в роли ассистента, второй – бомбардира. На 44-й албанец вывел бельгийца на оперативный простор и Райан Ммае переиграл кипера со средней дистанции. На 72-й же нападающий вообще оказался перед пустыми воротами и реализовал передачу Узуни. В добавленное арбитром время команды обменялись голами – на мяч Эльхаджа Диава головой после стандарта гости ответили выстрелом Роберта Мака из пределов штрафной. Мог пополнить список голеадоров и Александр Зубков. Украинец появился на поле во втором тайме и дважды угрожал воротам Гертмонаса, но литовский кипер продемонстрировал чудеса реакции. В свою очередь Игорь Харатин отыграл все 90 минут.

К слову, в следующем этапе соревнований Динамо Загреб встретится с Легией, а Мальме будет противостоять шотландскому Рейнджерс. Тем временем Ференцварош поборется с пражской Славией.

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