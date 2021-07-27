Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

Омонія – Динамо Загреб – 0:1 (перший матч – 0:2)

Гол: Менало, 79

Флора – Легія – 0:1 (1:2)

Гол: Лопеш, 67

ГІК – Мальме – 2:2 (1:2)

Голи: Тенхо, 1, Ріскі, 78 – Крістіансен, 11, Бірманчевіч, 76

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У кіпрській столиці місцева Омонія за пекельних +37 вийшла відіграти в "динамівців" Загреба гандикап у два м'ячі. Однак, атакам "зелених" відверто бракувало вирішальних передач. Здебільшого небезпека поблизу володінь Ліваковіча виникала хіба після стандартів. Динамо додало в активності в другій половині першого тайму та створило кілька напівнагод. Щоправда, всі спроби забити нівелювалися обороною кіпріотів на чолі з Фабіану. Тиск хорватів посилився після перерви. Динамо завдало десяток ударів у бік воріт Омонії, проте м'яч вперто оминав сітку – то бракувало влучності Маєру, Оршічу та компанії, то блискуче діяв кіпер. Зрештою, допоміг загребцям стандарт: на 78-й хвилині Маєр навісив зі штрафного, а Лука Менало класно головою переправив м'яч у дальній кут.

Натомість у Гельсінкі ГІК і Мальме довго не запрягали. Уже на 1-й хвилині фіни забили після кутового – Міро Тенхо виявився найспритнішим на другому поверсі й головою відправив м'яч у ворота. Щоправда, радів ГІК недовго. Уже за 10 хвилин Андерс Крістіансен у межах штрафного прийняв пас від Левіцкі та холоднокровно пробив повз воротаря у верхній кут – 1:1! Надалі на полі точилася рівна боротьба з цікавими випадами господарів. Проте, Жаїр і О'Шонессі свої нагоди змарнували, пробивши вище воріт. Зате забив за Мальме Велько Бірманчевіч. Серб вчасно підключився до атаки, відгукнувся на передачу Чолака й пробив у нижній кут. Фіни, однак, не здалися і відновили статус-кво вже за дві хвилини. Це Ріку Ріскі щойно вийшов на заміну й поцілив точно в кут із меж штрафного – 2:2. Більше команди не забивали.

До слова, в наступному етапі змагань Динамо Загреб зустрінеться із Легією, а Мальме протистоятиме шотландському Рейнджерс.

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