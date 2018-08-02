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Лига чемпионов: Аякс снова переиграл Штурм, Селтик не проиграл Русенборгу и прошел дальше

1 августа 23:52 18 Читати українською
Лига чемпионов: Аякс снова переиграл Штурм, Селтик не проиграл Русенборгу и прошел дальше
Радость Тадича / ФК Аякс

Завершились все матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов: амстердамский Аякс не заметил сопротивление австрийского Штурма, шотландский Селтик не пропустил от Русенборга и вышел в следующий этап благодаря победе в первом поединке.

В домашнем матче Штурм долго держал оборону, но под занавес первой половины пропустил от ветерана Класа-Яна Хунтелара. На старте второго тайма прострел с правого фланга замкнул летний новичок амстердамцев Душан Тадич, а на 77-й минуте Хунтелар реализовал выход один на один и довел счет до неприличного. Подсластил поражение австрийцев голкипер Аякса Онана, который неуклюже выпустил мяч в ворота – 1:3.

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Не забивали друг другу Русенборг и Селтик. Такое положение дел вполне устроило "кельтов", которые дома победили норвежцев и ехали в гости, имея задачу не пропустить. Не помог Тронхейму и "лорд" Бендтнер, который провел на поле все 90 минут, но забить так и не сумел.

Отметим, что в следующем раунде Селтик сыграет против АЕКа из Афин, а Аякс встретится со Стандардом.

Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд, ответные матчи

Штурм – Аякс – 1:3 (первый матч – 0:2)

Голы: Онана, 89 (автогол) – Хунтелар, 39, 77, Тадич, 48

Русенборг – Селтик – 0:0 (первый матч – 1:3)

Лига чемпионов2-й квалиф. раунд, ответные матчи

Штурм - Аякс: Среда 01 августа 2018

Штурм
Матч окончен
1 : 3
Аякс
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Лига чемпионов Штурм - Аякс Русенборг - Селтик Аякс Аякс Русенборг Русенборг Селтик Селтик Штурм Штурм
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