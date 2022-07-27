Лига чемпионов, второй квалификационный раунд. Ответные матчи

Будё-Глимт – Линфилд – 8:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Ветлесен, 7, Бонифейс, 21 (пен), Пеллегрино, 25, 54 (пен), Салтнес, 29, Эспейорд, 52, 88, Сампстед, 73

Удаление: Миллар, 21 (Линфилд)

Цюрих – Карабах – игра продолжается (первый матч – 2:3)

Мальме – Жальгирис – игра продолжается (первый матч – 0:1)

Слован Братислава – Ференцварош – 21:30 (первый матч – 1:2)

Олимпиакос – Маккаби Хайфа – 22:00 (первый матч – 1:1)

Интрига была абсолютно во всех поединках, ведь ни у одной из команд не было преимущества даже в два мяча перед ответным матчем. В первой игре дня Линфилд в Норвегии пытался удержать минимальное преимущество над Будё-Глимтом, добытое в родных стенах. Но все потерпело крах еще в первом тайме.

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Уже на 30-й минуте Будё-Глимт вел 4:0, а Линфилд остался вдесятером после удаления Миллара за фол последней надежды. Фактически, вопрос выхода в третий раунд норвежская команда сняла еще в первом тайме. Но и после перерыва хозяева не остановились, отгрузив бедным североирландцам еще четыре гола. 8:0 – Будё-Глимт вышел в третий раунд квалификации.