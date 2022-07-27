Ліга чемпіонів, другий кваліфікаційний раунд. Матчі-відповіді

Буде-Глімт – Лінфілд – 8:0 (перший матч – 0:1)

Голи: Ветлесен, 7, Боніфейс, 21 (пен), Пеллегріно, 25, 54 (пен), Салтнес, 29, Еспейорд, 52, 88, Сампстед, 73

Вилучення: Міллар, 21 (Лінфілд)

Цюріх – Карабах – гра триває (перший матч – 2:3)

Мальме – Жальгіріс – гра триває (перший матч – 0:1)

Слован Братислава – Ференцварош – 21:30 (перший матч – 1:2)

Олімпіакос – Маккабі Хайфа – 22:00 (перший матч – 1:1)

Інтрига була абсолютно у всіх поєдинках, адже жодна з команд не мала переваги навіть у два м'ячі перед матчем-відповіддю. У першій грі дня Лінфілд у Норвегії намагався втримати мінімальну перевагу над Буде-Глімтом, здобуту в рідних стінах. Але все зазнало краху ще в першому таймі.

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Вже на 30-й хвилині Буде-Глімт вів 4:0, а Лінфілд залишився вдесятьох після вилучення Міллар за фол останньої надії. Фактично, питання виходу в третій раунд норвезька команда зняла ще в першому таймі. Але і по перерві господарі не зупинилися, відвантаживши бідолашним північноірландцям ще чотири голи. 8:0 – Буде-Глімт вийшов у третій раунд кваліфікації.