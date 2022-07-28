По итогам матчей среды, 27 июля, все участники 3-го квалификационного раунда ЛЧ 2022/23 получили своих соперников. В их числе и Динамо Киев.

Стали известны все 20 команд, которые продолжат борьбу за путевки в групповой турнир Лиги чемпионов 2022/23. Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоялась еще 18 июля, а вечером 27 числа окончательно определились все 10 пар следующего этапа соревнований.

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Среди участников третьего раунда оказалось и киевское Динамо, которое в драматичном матче одолело на выезде Фенербахче (2:1). Решающий гол забил Александр Караваев, когда-то полгода выступавший за турецкую команду. Есть в следующей стадии и другие представители Украины – в частности, Роман Яремчук (Бенфика) и Игорь Пластун (Лудогорец).

Путь чемпионов

Маккаби Хайфа (Израиль) – Аполлон (Кипр)

Карабах (Азербайджан) – Ференцварош (Венгрия)

Лудогорец (Болгария) – Динамо Загреб (Хорватия)

Шериф (Молдова) – Виктория Пльзень (Чехия)

Будё-Глимт (Норвегия) – Жальгирис (Литва)

Црвена Звезда (Сербия) – Пюник (Армения)

Путь представителей лиг

Монако (Франция) – ПСВ (Нидерланды)

Динамо Киев (Украина) – Штурм (Австрия)

Унион Сент-Жилуаз (Бельгия) – Рейнджерс (Шотландия)

Бенфика (Португалия) – Митьюлланд (Дания).

Матчи пройдут 2/3 и 9 августа. Победители выйдут в раунд плей-офф квалификации ЛЧ. Команды, которые проиграют в Пути представителей лиг, продолжат борьбу в групповом турнире Лиги Европы. Неудачники в Пути чемпионов сыграют в плей-офф квалификации ЛЕ. Соответственно, благодаря проходу Фенербахче Динамо гарантировало себе еврокубковую осень.

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