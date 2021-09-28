Лига чемпионов, 2 тур

Группа C

Аякс – Бешикташ – 2:0

Голы: Бергейс, 17, Алле, 43

Боруссия Д – Спортинг Лиссабон – начало в 22:00

Группа А

РБ Лейпциг – Брюгге – начало в 22:00

Группа B

Милан – Атлетико – начало в 22:00

Порту – Ливерпуль – начало в 22:00

Игровой день стартовал в Амстердаме, где местный Аякс принимал Бешикташ в рамках квартета C. В первом туре подопечные Тен Хага разбили Спортинг (5:1), а турецкая команда уступила Боруссии Д (1:2). Наставник Бешикташа Сершен Ялчин имел серьезные кадровые проблемы – сразу 14 (!) игроков основной обоймы не могли помочь команде на Амстердам Арене. В запасе "черных орлов" было всего 6 футболистов.

Поэтому неудивительно, что Бешикташ пропустил уже на 17-й минуте. Тадич прорвался по левому флангу и нашел Бергейса в штрафной, а Стивен бильярдным ударом поразил дальний нижний угол. До перерыва счет должен был становиться 2:0, но Тадич умудрился не попасть в практически пустые ворота из пределов вратарской. Но еще в первом тайме Аякс таки забил еще один мяч. Алле коленом переправил мяч в сетку, замкнув подачу с правого фланга. На этом первый тайм завершился.

Во второй 45-минутке Бешикташ, казалось, сократил отставание, но гол Карамана был отменен из-за нарушения правил. Перестарался форвард в борьбе с соперниками. Аякс, в свою очередь, несколько сбавил обороты, поэтому счет больше не изменился. 2:0 – Аякс набрал 6 очков и возглавляет группу C, набрав 6 очков. В 10-ти официальных матчах сезона амстердамцы не выиграли лишь дважды, а победная серия команды Тен Хага насчитывает уже 7 поединков. Бешикташ после двух туров не набрал зачетных баллов.

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