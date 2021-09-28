Алекс Тейшейра не будет играть с Аяксом / Twitter Бешикташа

Сразу 14 игроков основного состава "черных орлов" не смогут сыграть против Аякса. Матч с нидерландцами пропустят Франсиско Монтеро, Велинтон, Неджип Уйсал, Мехмет Топал, Миралем Пьянич, Салих Учан, Огузхан Озьякуп, Атиба Хатчинсон, Кайл Ларин, Жорж-Кевин Н'Куду, Рашид Геззаль и Кенан Караман.

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Также эпидемия травм коснулась двух бывших звезд украинской Премьер-лиги – экс-защитника Динамо Домагоя Виды и экс-форварда Шахтера Алекс Тейшейры. Под вопросом участие еще и Гювена Ялчина и Айдина Хасича.

Наставник Бешикташа Серген Ялчин понимает всю глубину проблемы. "Мы, как команда, переживаем тяжелые времена. Хочу сказать об этом открыто. Последние десять дней у нас все очень плохо. Это очень ограничивает наши возможности. Мы будем полностью зависеть от плана игры соперника и вряд ли сможем навязать свой стиль", – цитирует специалиста Sport.pl.

К слову, противостояние обездоленного Бешикташа с Аяксом состоится сегодня, 28 сентября. Стартовый свисток на Амстердам Арене прозвучит в 19:45.

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