11 команд вже гарантували собі участь в основній сітці Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Зінченко та Холанд вийшли в ЛЧ-2023/24

За результатами національних чемпіонатів 11 команд вже вийшли в груповий раунд Ліги чемпіонів-2023/24:

Манчестер Сіті

Арсенал

Баварія

Борусія Дортмунд

Наполі

Барселона

Реал Мадрид

Бенфіка

Фейєнорд

Селтік

Црвена Звезда

Ще 15 команд напряму потраплять у груповий етап. Одне з місць виділене для чинного володаря трофея, але за вдалих умов воно відійде чемпіону України.

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ПСЖ, Ланс, Зальцбург і Порту гарантували собі участь у Лізі чемпіонів, але продовжують боротьбу за пряме потрапляння в основну сітку.

Янг Бойз (Швейцарія), АЕК (Греція) та Рейнджерс (Шотландія) розпочнуть боротьбу з третього раунду кваліфікації, а Динамо Загреб (Хорватія) та Панатінаїкос (Греція) – з другого.

З першого стартують: Хеккен (Швеція), Карабах (Азербайджан), Ференцварош (Угорщина), Ракув (Польща), Астана (Казахстан), Слован (Словаччина), Олімпія (Словенія), БАТЕ (Білорусь), Жальгіріс (Литва), Зріньскі (Боснія та Герцеговина), ГІК (Фінляндія), Свіфт (Люксембург), Вальм'єра (Латвія), Шемрок Роверс (Ірландія), Ларн (Північна Ірландія), Клаксвуйк (Ісландія), Флора (Естонія), Хамрун (Мальта), Динамо Тбілісі (Грузія), Струга (Північна Македонія), ТНС (Уельс), Ред Імпс (Гібралтар).

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