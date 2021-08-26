Лига чемпионов 2021/22: определились все участники группового этапа – Украину представят две команды
Стали известны все 32 команды, которые сыграют в групповом раунде Лиги чемпионов 2021/22. От Украины в самом престижном европейском клубном турнире сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер.
Завершился раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов – 25 августа определились последние 3 участника группового этапа. Шахтер по сумме двух матчей прошел Монако и присоединился в основной сетке к Динамо. Дончане оказались в третьей корзине, а киевляне – в четвертой. Там же во время жеребьевки будет Юрий Вернидуб – украинский тренер вышел в ЛЧ с Шерифом.
Все участники группового турнира ЛЧ 2021/22:
Первая корзина:
Манчестер Сити
Бавария
Атлетико
Челси
Интер
Лилль
Вильярреал
Спортинг
Вторая корзина:
ПСЖ
Реал
Барселона
Ювентус
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Боруссия Дортмунд
Севилья
Третья корзина:
Шахтер
Аталанта
РБ Лейпциг
Зальцбург
Бенфика
Порту
Аякс
Зенит
Четвертая корзина:
Динамо
Бешикташ
Милан
Вольфсбург
Брюгге
Янг Бойз
Мальме
Шериф
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Жеребьевка группового турнира ЛЧ состоится в четверг, 26 августа. Начало – в 19:00 по Киеву. Все 32 команды будут разделены на 8 групп по 4 в каждом квартете, а клубы из одной страны не смогут сыграть между собой.