Стали известны все 32 команды, которые сыграют в групповом раунде Лиги чемпионов 2021/22. От Украины в самом престижном европейском клубном турнире сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер.

Завершился раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов – 25 августа определились последние 3 участника группового этапа. Шахтер по сумме двух матчей прошел Монако и присоединился в основной сетке к Динамо. Дончане оказались в третьей корзине, а киевляне – в четвертой. Там же во время жеребьевки будет Юрий Вернидуб – украинский тренер вышел в ЛЧ с Шерифом.

Все участники группового турнира ЛЧ 2021/22:

Первая корзина:

Манчестер Сити

Бавария

Атлетико

Челси

Интер

Лилль

Вильярреал

Спортинг

Вторая корзина:

ПСЖ

Реал

Барселона

Ювентус

Манчестер Юнайтед

Ливерпуль

Боруссия Дортмунд

Севилья

Третья корзина:

Шахтер

Аталанта

РБ Лейпциг

Зальцбург

Бенфика

Порту

Аякс

Зенит

Четвертая корзина:

Динамо

Бешикташ

Милан

Вольфсбург

Брюгге

Янг Бойз

Мальме

Шериф

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Жеребьевка группового турнира ЛЧ состоится в четверг, 26 августа. Начало – в 19:00 по Киеву. Все 32 команды будут разделены на 8 групп по 4 в каждом квартете, а клубы из одной страны не смогут сыграть между собой.