Ліга чемпіонів 2021/22: визначилися всі учасники групового етапу – Україну представлять дві команди
Стали відомі всі 32 команди, які зіграють у груповому раунді Ліги чемпіонів 2021/22. Від України у найпрестижнішому європейському клубному турнірі зіграють київське Динамо та донецький Шахтар.
Завершився раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів – 25 серпня визначилися останні 3 учасники групового етапу. Шахтар за сумою двох матчів пройшов Монако та приєднався в основній сітці до Динамо. Донеччани опинилися в третьому кошику, а кияни – в четвертому. Там же під час жеребкування буде Юрій Вернидуб – український тренер вийшов в ЛЧ з Шерифом.
Всі учасники групового турніру ЛЧ 2021/22:
Перший кошик:
Манчестер Сіті
Баварія
Атлетіко
Челсі
Інтер
Лілль
Вільяреал
Спортінг
Другий кошик:
ПСЖ
Реал
Барселона
Ювентус
Манчестер Юнайтед
Ліверпуль
Борусія Дортмунд
Севілья
Третій кошик:
Шахтар
Аталанта
РБ Лейпциг
Зальцбург
Бенфіка
Порту
Аякс
Зеніт
Четвертий кошик:
Динамо
Бешикташ
Мілан
Вольфсбург
Брюгге
Янг Бойз
Мальме
Шериф
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Жеребкування групового турніру ЛЧ відбудеться у четвер, 26 серпня. Початок – о 19:00 за Києвом. Всі 32 команди будуть поділені на 8 груп по 4 у кожному квартеті, а клуби з однієї країни не зможуть зіграти між собою.