Стали відомі всі 32 команди, які зіграють у груповому раунді Ліги чемпіонів 2021/22. Від України у найпрестижнішому європейському клубному турнірі зіграють київське Динамо та донецький Шахтар.

Завершився раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів – 25 серпня визначилися останні 3 учасники групового етапу. Шахтар за сумою двох матчів пройшов Монако та приєднався в основній сітці до Динамо. Донеччани опинилися в третьому кошику, а кияни – в четвертому. Там же під час жеребкування буде Юрій Вернидуб – український тренер вийшов в ЛЧ з Шерифом.

Всі учасники групового турніру ЛЧ 2021/22:

Перший кошик:

Манчестер Сіті

Баварія

Атлетіко

Челсі

Інтер

Лілль

Вільяреал

Спортінг

Другий кошик:

ПСЖ

Реал

Барселона

Ювентус

Манчестер Юнайтед

Ліверпуль

Борусія Дортмунд

Севілья

Третій кошик:

Шахтар

Аталанта

РБ Лейпциг

Зальцбург

Бенфіка

Порту

Аякс

Зеніт

Четвертий кошик:

Динамо

Бешикташ

Мілан

Вольфсбург

Брюгге

Янг Бойз

Мальме

Шериф

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Жеребкування групового турніру ЛЧ відбудеться у четвер, 26 серпня. Початок – о 19:00 за Києвом. Всі 32 команди будуть поділені на 8 груп по 4 у кожному квартеті, а клуби з однієї країни не зможуть зіграти між собою.