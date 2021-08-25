Лига чемпионов, плей-офф квалификации, ответные матчи

Брондбю – Зальцбург – 1:2 (первый матч – 1:2)

Голы: Максе, 62 – Шешко, 4, Ааронсон, 10

Динамо Загреб – Шериф – 0:0 (первый матч – 0:3)

На датской земле чемпион Австрии шокировал хозяев в стартовые 10 минут. На 4-й юный Беньямин Шешко выскочил на свидание с голкипером и как заправский ветеран хладнокровно расстрелял Германсена. А еще через шесть минут вратарь Брондбю отдал мяч 18-летнему нападающему на линии штрафной, тот отпасовал Ааронсону, и Бренден точно пробил низом. Гол Андреаса Максе во втором тайме стал слабым утешением для датчан перед вылетом в Лигу Европы.

Зальцбург вышел в групповой раунд Лиги чемпионов и навредил Динамо. Австрийцы имеют более высокий клубный рейтинг, поэтому попали в третью корзину и окончательно опустили чемпиона Украины в четвертый. Динамо до последнего сохраняло шансы на лучший посев во время жеребьевки.

После сенсационного домашнего разгрома Шериф прилетел в Хорватию, чтобы сделать исторический шаг в группу ЛЧ. Но просто отсиживаться в обороне команда Юрия Вернидуба не собиралась. Первый опасный момент создали именно тираспольцы. Это Себастьен Тилль получил передачу в пределах штрафной и пробил мимо голкипера в ближнем бою, но попал в штангу. Загребцы ответили ударом головой Петковича после навеса – Атанасиадис выполнил сэйв.

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В дальнейшем Динамо захватило инициативу и начало плести кружева атак. Однако, особых дивидендов от контроля "синие" фактически не получили. Шериф слаженно играл в защите и особенно разгуляться атакующей линии хозяев не давал. Действительно реальные возможности забить Динамо имело лишь дважды. На 77-й минуте Мислав Оршич даже забил, но гол справедливо отменили из-за офсайда. А еще 10 минут спустя Петкович зряче бил в нижний угол, но Атанасиадис снова был на высоте. В конце концов, матч так и завершился нулями.

Бенфика в меньшинстве удержала ничью с ПСВ и прошла в групповой этап ЛЧ по итогам двух матчей – Яремчук сыграл 61 минуту