Лига чемпионов 2020/21: УЕФА назвал лучших исполнителей на каждой позиции – награда для Холанда
21:21 - Читати українською
УЕФА раздал все последние награды по итогам прошлого сезона ЛЧ.
Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд стал лучшим форвардом ЛЧ в прошлом сезоне, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Среди полузащитников аналогичную награду получил представитель Челси Н'голо Канте. Лучшим защитником был избран футболист Манчестер Сити Рубен Диаш. Голкипер Челси Эдуард Мэнди стал лучшим среди вратарей.
Напомним, в финале турнира соревновались Челси и Манчестер Сити (1:0).
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