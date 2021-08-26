Немец опередил в голосовании Роберто Манчини (победителя Евро-2020) и Хосепа Гвардиолу (финалиста Лиги чемпионов и триумфатора чемпионата Англии и Кубка Лиги), сообщает официальный сайт УЕФА.

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Тухель набрал 378 баллов и обогнал второго Манчини, который получил от жюри 292 пунктов. Победа же Томаса выглядит закономерной, ведь специалист возглавил Челси в течение сезона и добыл с лондонцами трофей Лиги чемпионов.

К слову, это был второй подряд финал ЛЧ для Тухеля – в сезоне 2019/20 его ПСЖ минимально проиграл монструозную Баварию.

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