Ліга чемпіонів 2020/21: УЄФА назвав найкращих виконавців на кожній позиції – нагорода для Холанда
21:18 - Читать на русском
УЄФА роздав усі останні нагороди за підсумками минулого сезону ЛЧ.
Нападник Борусії Д Ерлінг Холанд став найкращим форвардом ЛЧ у минулому сезоні, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Серед півзахисників аналогічну нагороду отримав представник Челсі Н'Голо Канте. Найкращим захисником було обрано футболіста Манчестер Сіті Рубен Діаш. Голкіпер Челсі Едуар Менді став найкращим серед воротарів.
Нагадаємо, у фіналі турніру змагались Челсі та Манчестер Сіті (1:0).
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