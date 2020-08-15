Манчестер Сити – Лион – видео гола

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4 игрока сборной Украины в бельгийской битве: ошибка и гол Пластуна, "сухой" Яремчук, неожиданная победа Макаренко
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Динамо разбомбило Полесье в третьем матче Луческу – Супряга организовал 3 гола, шедевр ШапаренкоУкраина — 18:50 33046
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Роналду и Месси завершают эру – провальный сезон в Лиге чемпионов может привести к уходу легендЛига чемпионов — 16:55 3737
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Швед официально продолжит карьеру в Мехелене – Селтик отпустил украинцаБельгия — 16:46 8290
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Динамо подписало второго новичка при ЛуческуУкраина — 13:27 29746