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Манчестер Сити – Лион – видео гола

22:35 - Читати українською
Манчестер Сити – Лион – видео гола
Манчестер Сити – Лион – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити встречается с Лионом в четвертьфинале Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Лион на "Футбол 24".

 
Максвел Корне 24’
24’ Максвел Корне

Лион в середине первого тайма неожиданно вышел вперед. Марсал вырезал классную передачу из глубины на Экамби. Гарсия выбил мяч из-под ног у форварда, но прямо на ногу Корне – ивуариец расстрелял ближний угол ворот Манчестер Сити.

Манчестер Сити – Лион: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

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