"Мы знали, насколько тяжелой будет встреча. Команда играла хорошо, повели в счете, но индивидуальными действиями Барселоне удалось сравнять. Теперь мы должны продолжать работать, настроиться на домашнюю игру, чтобы пройти квалификацию.

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Мы создали моменты, но смогли забить лишь один гол каталонцам. Должны продолжать работать, у нас есть еще игра чемпионата до Лиги чемпионов. Нужно сосредоточиться на каждом матче, упорно работать, и против Шахтера это будут три очень важных очка для нас", – цитирует нападающего A bola.

Напомним, что Шахтер и Порту имеют равное количество очков – по девять. Именно в очной встрече команды решат судьбу второй путевки в плей-офф Лиги чемпионов. "Горнякам" нужна лишь победа, поскольку "драконы" опережают их по дополнительным показателям. А Порту устроит и ничейный результат с Шахтером.

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