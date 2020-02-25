Лидер Лиона заверил, что не боится Роналду

Нападающий французского Лиона Мусса Дембеле поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против туринского Ювентуса.

"Очевидно, что в этом сезоне у нас не всегда все проходит идеально. Но Лига чемпионов – особенный турнир, здесь все иначе. Мы собраны, мотивированы и уверены в себе.

Лион – Ювентус: Руди Гарсия анонсировал еще одну сенсацию 1/8 финала Лиги чемпионов

Опасаемся ли мы Ювентуса и Роналду? Страха у нас нет. Мы знаем свои сильные стороны. Проведем ли мы великолепный матч, зависит от нас. Я – форвард, и моя задача забивать. Никакого особого давления я не чувствую. Намерен сыграть в привычном ключе и максимально помочь команде", – цитирует нападающего официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч противостояния Лион – Ювентус состоится в среду, 26 февраля. Начало поединка в 22:00.

Возвращение гения Месси, крысиные бега в АПЛ, коронавирус против Серии А, Неймар едет на карнавал – обзор уикенда