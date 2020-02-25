Лион – Ювентус: Руди Гарсия анонсировал еще одну сенсацию 1/8 финала Лиги чемпионов

Наставник французского Лиона Руди Гарсия поделился мыслями относительно противостояния с туринским Ювентусом в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Ювентус сыграет точно так же, как под началом Сарри играли Наполи и Эмполи. Это тонкий тактик, здесь сомнений быть не может. В то же время Ювентус настолько силен, что на его игру смена тренера не очень-то и влияет.

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На прошлой неделе все мы были уверены, что победят Ливерпуль и ПСЖ. Теперь наша очередь воспользоваться своим шансом и показать свой лучший футбол. Нам просто необходимо это сделать в первом матче с Юве.

Если будем только обороняться, не выиграем. Чтобы победить, нам нужна помощь болельщиков. Они прибавят нам энергии и помогут сыграть на все сто.

Роналду – очень целеустремленный футболист. Здорово, что нам предстоит против него сыграть. Специального плана по его сдерживанию у нас не будет, так в этом случае еще потребуются подобные планы для Дибалы и Игуаина", – цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч противостояния Лион – Ювентус состоится в среду, 26 февраля. Начало поединка в 22:00.

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