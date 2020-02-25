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Лідер Ліона запевнив, що не боїться Роналду

20:18 99 Читать на русском
Лідер Ліона запевнив, що не боїться Роналду
Мусса Дембеле та Руді Гарсія / офіційний сайт УЄФА

Нападник французького Ліона Мусса Дембеле поділився очікуваннями від першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти туринського Ювентуса.

 

"Очевидно, що в цьому сезоні у нас не завжди все проходить ідеально. Але Ліга чемпіонів – особливий турнір, тут все інакше. Ми зібрані, мотивовані та впевнені в собі.

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Чи побоюємося ми Ювентуса та Роналду? Страху в нас немає. Ми знаємо свої сильні сторони. Чи проведемо ми чудовий матч, залежить від нас. Я – форвард, і моє завдання забивати. Жодного особливого тиску я не відчуваю. Маю намір зіграти в звичному ключі та максимально допомогти команді", – цитує нападника офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що перший матч протистояння Ліон – Ювентус відбудеться у середу, 26 лютого. Початок поєдинку о 22:00.

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