Игрок Динамо неожиданно заинтересовал топ-тренера АПЛ – Зинченко выступил "агентом" и инсайдером
Александр Зинченко признался, кого из земляков рекомендовал европейским клубам.
“Меня много раз спрашивали. За Витю Цыганкова много спрашивали, когда он еще был в Динамо. У меня хорошие отношения с ПСВ – они также спрашивали. Это уже не секрет, было в прессе давно.
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Многие у меня спрашивали о молодых футболистах. Сейчас немного инсайд дам. Еще когда я был в Сити (мой второй или третий сезон, лет 6 уже прошло). Словом, Микель Артета спрашивал меня о Владимире Шепелеве из Динамо.
Всегда кто-то что-то спрашивает, но я не знаю, насколько далеко это все заходит. Этап от разговора до конкретики – это очень большое расстояние. Бла-бла-бла очень много, но до конкретики, когда у тебя на столе уже лежит предложение – очень большое расстояние", – рассказал Зинченко в комментарии ТРЕНДЕЦЬ.
Напомним, Шепелев до сих пор выступает за Динамо и недавно продлил контракт до конца 2025-го. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провел 13 матчей и отметился одним голом. Его цена по Transfermarkt составляет 2 млн евро.
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