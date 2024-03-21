“Меня много раз спрашивали. За Витю Цыганкова много спрашивали, когда он еще был в Динамо. У меня хорошие отношения с ПСВ – они также спрашивали. Это уже не секрет, было в прессе давно.

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Многие у меня спрашивали о молодых футболистах. Сейчас немного инсайд дам. Еще когда я был в Сити (мой второй или третий сезон, лет 6 уже прошло). Словом, Микель Артета спрашивал меня о Владимире Шепелеве из Динамо.

Всегда кто-то что-то спрашивает, но я не знаю, насколько далеко это все заходит. Этап от разговора до конкретики – это очень большое расстояние. Бла-бла-бла очень много, но до конкретики, когда у тебя на столе уже лежит предложение – очень большое расстояние", – рассказал Зинченко в комментарии ТРЕНДЕЦЬ.

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Напомним, Шепелев до сих пор выступает за Динамо и недавно продлил контракт до конца 2025-го. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провел 13 матчей и отметился одним голом. Его цена по Transfermarkt составляет 2 млн евро.

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