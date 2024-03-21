"Мене багато разів питали. За Вітю Циганкова багато запитували, коли він ще був у Динамо. В мене хороші стосунки з ПСВ – вони також запитували. Це вже не секрет, було в пресі давно.

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Багато в мене запитували про молодих футболістів. Зараз трохи інсайд дам. Ще коли я був у Сіті (мій другий чи третій сезон, років 6 вже минуло). Словом, Мікель Артета запитував мене про Володимира Шепелєва з Динамо.

Завжди хтось щось запитує, але я не знаю, наскільки далеко це все заходить. Етап від розмови до конкретики – це дуже велика відстань. Бла-бла-бла дуже багато, але до конкретики, коли в тебе на столі вже лежить пропозиція – дуже велика відстань", – розповів Зінченко в коментарі ТРЕНДЕЦЬ.

Нагадаємо, Шепелєв досі виступає за Динамо і нещодавно продовжив контракт до кінця 2025-го. У нинішньому сезоні 26-річний хавбек провів 13 матчів та відзначився одним голом. Його ціна за Transfermarkt складає 2 млн євро.

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