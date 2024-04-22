Лидер Челси рискует пропустить матч против Зинченко – шанс для Мудрика сыграть с Арсеналом
Главный тренер Челси Маурисио Почеттино рассказал о состоянии здоровья Коула Палмера, который пропустил тренировку накануне матча с Арсеналом.
"Коул Палмер заболел. Завтра утром надо будет оценить, но сегодня я не верю, что он может быть задействован.
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Мы должны оценить его состояние, и тогда мы решим. Даже если завтра он будет в порядке, возможно, он будет не в том состоянии, чтобы играть. Я надеюсь, что он сможет восстановиться от этой ситуации как можно быстрее и будет готов.
С ним или без него, мы верим, что сможем победить. Самое важное – это команда, коллектив. Конечно, Палмер важная часть команды и делает фантастические вещи, но это Челси, и здесь есть много игроков, которые также могут выполнять свою работу", – цитирует Почеттино BBC.
Из-за отсутствия Палмера наставник "синих" может внести несколько изменений в стартовый состав команды, в частности в линию атаки. Есть шанс, что Михаил Мудрик сыграет против Арсенала.
Коул Палмер стал бесспорным лидером Челси. В активе англичанина 25 голов и 13 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах этого сезона за лондонцев.
Напомним, что Челси сыграет против Арсенала, завтра, 23 апреля. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.
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