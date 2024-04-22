"Коул Палмер заболел. Завтра утром надо будет оценить, но сегодня я не верю, что он может быть задействован.

Челси нанес Барселоне первое домашнее поражение за 5 лет, ПСЖ развалился во французской битве: полуфиналы женской ЛЧ

Мы должны оценить его состояние, и тогда мы решим. Даже если завтра он будет в порядке, возможно, он будет не в том состоянии, чтобы играть. Я надеюсь, что он сможет восстановиться от этой ситуации как можно быстрее и будет готов.

С ним или без него, мы верим, что сможем победить. Самое важное – это команда, коллектив. Конечно, Палмер важная часть команды и делает фантастические вещи, но это Челси, и здесь есть много игроков, которые также могут выполнять свою работу", – цитирует Почеттино BBC.

Из-за отсутствия Палмера наставник "синих" может внести несколько изменений в стартовый состав команды, в частности в линию атаки. Есть шанс, что Михаил Мудрик сыграет против Арсенала.

Завтра, 23 квітня, у центральному матчі АПЛ зустрінуться Арсенал і Челсі. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "каноніри" переможуть "пенсіонерів". Звитяга команди Зінченка оцінена коефіцієнтом 1,55, а на успіх партнерів Мудрика дають 5,95. Нічия – 4,65. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,53, а на відповідний тотал менше – за 2,6.

Коул Палмер стал бесспорным лидером Челси. В активе англичанина 25 голов и 13 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах этого сезона за лондонцев.

Напомним, что Челси сыграет против Арсенала, завтра, 23 апреля. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Ман Сити вырвал победу над Челси после появления Мудрика – "синие" вылетели из Кубка Англии, отдав финал вялому оппоненту