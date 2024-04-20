Женская Лига чемпионов, полуфиналы, первые матчи

Барселона – Челси – 0:1

Гол: Катберт, 40

Лион – ПСЖ – 3:2

Голы: Диане, 80, Дюморне, 85, Мажри, 86 – Катото, 44, 48

Украинка забила прямым ударом с углового в ворота Галатасарая – видео гола года

Барселона и Челси второй год подряд сошлись в полуфинале. В прошлый раз успех праздновали каталонки – 1:0 на выезде, 1:1 дома. На этот раз они снова были фаворитками. Коэффициент на победу Челси в столице Каталонии составлял заоблачные 16.

Краще, ніж гол, забитий улюбленою командою на останніх хвилинах, може бути лиш перегляд цього матчу з чипсами Lay’s та пивом. Чипси 100% якості, що виготовлені в Україні, допоможуть зробити смак перемоги ще насиченішим і незабутнім.

Підтримуйте улюблену команду разом з Lay’s – спонсором Ліги чемпіонів! Адже є Lay’s? Буде футбол!

Именно так и произошло. В конце первого тайма Челси шокировал хозяек красивой комбинацией с ударом Эрин Катберт в девятку.

El Chelsea golpea primero. Al Barça le toca levantarse



Sigue la ida de las semifinales de UWCL registrándote gratis: https://t.co/0Dk5OVq8N5#DAZNUWCL pic.twitter.com/1vSNLqgIcc — DAZN España (@DAZN_ES) April 20, 2024

Барселона провисела на воротах "синих" весь второй тайм, но была вынуждена мириться с первым домашним поражением за 5 лет!

Последний раз такая оказия случалась в феврале 2019-го, когда "кулес" не справились со Спортингом Уэльва в чемпионате Испании. Впервые с апреля 2022-го Барселона не забила. Роскошный сезон "подмочен" – до этого было 35 побед и 2 ничьи. Впрочем, каталонки имеют шанс все исправить 27 апреля в ответном матче на поле Челси. Напомним, именно Барса – действующий победитель женской ЛЧ.

Другой полуфинал был монофранцузский. Лион принимал ПСЖ. Столичные повели 2:0 благодаря дублю Мари-Антуанетт Катото. Все "растаяло" за 6 минут под занавес встречи. Парижанки пропустили трижды и 28 апреля будут надеяться на собственный камбек в родных стенах.

Барселона-2006: Казанова с пятью детьми, коллега Ван Дамма и жертва депрессии после львовских Карпат – где они сейчас?