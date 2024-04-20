Челси нанес Барселоне первое домашнее поражение за 5 лет, ПСЖ развалился во французской битве: полуфиналы женской ЛЧ
Состоялись первые полуфинальные матчи в рамках женской Лиги чемпионов 2023/24.
Женская Лига чемпионов, полуфиналы, первые матчи
Барселона – Челси – 0:1
Гол: Катберт, 40
Лион – ПСЖ – 3:2
Голы: Диане, 80, Дюморне, 85, Мажри, 86 – Катото, 44, 48
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Барселона и Челси второй год подряд сошлись в полуфинале. В прошлый раз успех праздновали каталонки – 1:0 на выезде, 1:1 дома. На этот раз они снова были фаворитками. Коэффициент на победу Челси в столице Каталонии составлял заоблачные 16.
Именно так и произошло. В конце первого тайма Челси шокировал хозяек красивой комбинацией с ударом Эрин Катберт в девятку.
Барселона провисела на воротах "синих" весь второй тайм, но была вынуждена мириться с первым домашним поражением за 5 лет!
Последний раз такая оказия случалась в феврале 2019-го, когда "кулес" не справились со Спортингом Уэльва в чемпионате Испании. Впервые с апреля 2022-го Барселона не забила. Роскошный сезон "подмочен" – до этого было 35 побед и 2 ничьи. Впрочем, каталонки имеют шанс все исправить 27 апреля в ответном матче на поле Челси. Напомним, именно Барса – действующий победитель женской ЛЧ.
Другой полуфинал был монофранцузский. Лион принимал ПСЖ. Столичные повели 2:0 благодаря дублю Мари-Антуанетт Катото. Все "растаяло" за 6 минут под занавес встречи. Парижанки пропустили трижды и 28 апреля будут надеяться на собственный камбек в родных стенах.
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