"Коул Палмер захворів. Завтра вранці треба буде оцінити, але сьогодні я не вірю, що він може бути залучений.

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Ми повинні оцінити його стан, і тоді ми вирішимо. Навіть якщо завтра він буде в порядку, можливо, він буде не в тому стані, щоб грати. Я сподіваюся, що він зможе відновитися від цієї ситуації якомога швидше і буде готовий.

З ним чи без нього, ми віримо, що зможемо перемогти. Найважливіше – це команда, колектив. Звичайно, Палмер важлива частина команди і робить фантастичні речі, але це Челсі, і тут є багато гравців, які також можуть виконувати свою роботу", – цитує Почеттіно BBC.

Через відсутність Палмера наставник "синіх" може внести кілька змін у стартовий склад команди, зокрема в лінію атаки. Є шанс, що Михайло Мудрик зіграє проти Арсенала.

Завтра, 23 квітня, у центральному матчі АПЛ зустрінуться Арсенал і Челсі. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "каноніри" переможуть "пенсіонерів". Звитяга команди Зінченка оцінена коефіцієнтом 1,55, а на успіх партнерів Мудрика дають 5,95. Нічия – 4,65. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,53, а на відповідний тотал менше – за 2,6.

Коул Палмер став безперечним лідером Челсі. В активі англійця 25 голів та 13 результативних передач у 42 матчах у всіх турнірах цього сезону за лондонців.

Нагадаємо, що Челсі зіграє проти Арсенала, завтра, 23 квітня. Початок гри о 22:00 за київським часом.

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