Форвард Атлетико Мемфис Депай попал в лазарет и не поможет команде в важных матчах.

Диего Симеоне подходит к решающему отрезку сезона с неприятной потерей. Нападающий Атлетико Мемфис Депай получил травму мышцы левой ноги.

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Как сообщает Marca, нидерландский нападающий выбыл на три-четыре недели. Это означает, что Депай точно не сыграет в обоих четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов против Боруссии Д. Также Мемфис пропустит встречу с Жироной, за которую выступают Артем Довбик и Виктор Цыганков, в Ла Лиге. Ожидается, что форвард вернется на поле в начале мая.

Мемфис Депай в текущем сезоне сыграл за Атлетико в 28 матчах во всех турнирах. В его активе девять голов и две результативные передачи.

Напомним, Атлетико и Боруссия сыграют первую игру 10 апреля, а ответный матч ЛЧ состоится 16 апреля.

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