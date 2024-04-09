Форвард Атлетіко Мемфіс Депай потрапив у лазарет і не допоможе команді у важливих матчах.

Дієго Сімеоне підходить до вирішального відрізка сезону з неприємною втратою. Нападник Атлетіко Мемфіс Депай отримав травму м’яза лівої ноги.

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Як повідомляє Marca, нідерландський нападник вибув на три-чотири тижні. Це означає, що Депай точно не зіграє в обох чвертьфінальних матчах Ліги чемпіонів проти Борусії Д. Також Мемфіс пропустить зустріч з Жироною, за яку виступають Артем Довбик та Віктор Циганков, в Ла Лізі. Очікується, що форвард повернеться на поле напочатку травня.

Мемфіс Депай у поточному сезоні зіграв за Атлетіко у 28 матчах у всіх турнірах. В його активі дев'ять голів та дві результативні передачі.

Нагадаємо, Атлетіко та Борусія зіграють першу гру 10 квітня, а матч-відповідь ЛЧ відбудеться 16 квітня.

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