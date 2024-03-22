В четверг, 21 марта, Сака вернулся в расположение Арсенала из сборной Англии. Как информирует FA, форвард пропустит матчи "трёх львов" с Бразилией и Бельгией из-за травмы. Сообщается, что Сака отказался от участия в этих играх в качестве меры предосторожности. У него есть незначительные мышечные проблемы.

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Ранее Сака прибыл в расположение главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, но не смог провести ни одной тренировки под его руководством. Наставник "трёх львов" уже дал понять, что не намерен вызывать дополнительного игрока на замену Букайо – сборная Англии продолжит готовиться к двум контрольным матчам 25 футболистами.

Если повреждение Сака окажется более серьезным, то он рискует пропустить матч Арсенала против Манчестер Сити, который запланирован на 31 марта. Букайо – лучший бомбардир "канониров". В его активе 13 голов АПЛ.

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Напомним, Арсенал сейчас находится на первой строчке в турнирной таблице с 64 баллами, опережая Ливерпуль только по дополнительным показателям. Манчестер Сити расположился на третьей строчке с 63 очками.

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