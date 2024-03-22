У четвер, 21 березня, Сака повернувся в розташування Арсенала зі збірної Англії. Як інформує FA, форвард пропустить матчі "трьох левів" із Бразилією та Бельгією через травму. Повідомляється, що Сака відмовився від участі в цих іграх як запобіжний захід. У нього є незначні м'язові проблеми.

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Раніше Сака прибув у розташування головного тренера збірної Англії Гарета Саутгейта, проте не зміг провести жодного тренування під його керівництвом. Наставник "трьох левів" уже дав зрозуміти, що не має наміру викликати додаткового гравця на заміну Букайо – збірна Англії продовжить готуватися до двох контрольних матчів із 25 футболістами.

Якщо пошкодження Сака виявиться серйознішим, то він ризикує пропустити матч Арсенала проти Манчестер Сіті, який запланований на 31 березня. Букайо – найкращий бомбардир "канонірів". В його активі 13 голів АПЛ.

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Нагадаємо, Арсенал наразі перебуває на першій сходинці у турнірній таблиці з 64 балами, випереджаючи Ліверпуль лише за додатковими показниками. Манчестер Сіті розташувався на третій сходинці з 63 очками.

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