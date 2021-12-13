Поляку предложили выбрать свой любимый забитый мяч по итогам 2021 года.

Левандовски мечтает о Реале – мадридцы столкнулись с невероятной дилеммой

"Мяч против Аугсбурга был самым важным (Левандовски побил рекорд Герда Мюллера по количеству голов в одном сезоне Бундеслиги – прим. Футбол 24). Но самый красивый – удар через себя в Лиге чемпионов против киевского Динамо. Я никогда так не забивал. Было действительно сложно, потому что там довольно холодно и шел снег", – приводит слова Левандовски Bayern&Germany.

Добавим, что в 2021 году бомбардир Баварии забил 66 мячей и еще имеет два матча перед зимним перерывом.

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