Поляку запропонували обрати свій улюблений забитий м'яч за підсумками 2021-го.

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"М'яч проти Аугсбурга був найважливішим (Лєвандовскі побив рекорд Герда Мюллєра за кількістю голів у одному сезоні Бундесліги – прим. Футбол 24). Але найкрасивіший – удар через себе у Лізі чемпіонів проти київського Динамо. Я ніколи так не забивав. Було справді складно, бо там досить холодно та йшов сніг", – наводить слова Лєвандовскі Bayern&Germany.

Додамо, що у 2021 році бомбардир Баварії забив 66 м'ячів і ще має два матчі перед зимовою перервою.

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