Бавария – Бенфика: Яремчук попал в стартовый состав на матч Лиги чемпионов
Бавария в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА принимает Бенфику. Стартовые составы на матч – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Бавария – Бенфика начнется в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка доступна на "MEGOGO". Роман Яремчук выйдет в основе лиссабонцев.
Жезуш неуверенно объяснил раннюю замену Яремчука
Стартовые составы
Бавария: Нойер – Павар, Куасси, Упамекано, Дэвис – Горетцка, Киммих – Гнабри, Сане, Коман – Левандовски
Запасные: Фрюхтль, Ричардс, Кюизанс, Забитцер, Сарр, Рокка, Толиссо, Мюллер, Мусиала, Станишич
Бенфика: Влаходимос – Жилберту, Вериссимо, Вертонген, Морато – Мариу, Мейте, Гримальдо – Пицци, Яремчук, Эвертон
Запасные: Свилар, Лейте, Нуньес, Гонсалвеш, Радоньич, Р. Силва, Вайгль, Отаменди, Бернарду, Фернандеш, Рамуш, Ферру
Бавария разбила Бенфику, забив 4 гола за 15 минут: лиссабонцы всё равно сильнее Динамо, а Яремчук "в балансе"