Поєдинок 4-го туру Ліги чемпіонів проти Бенфіки стане особливим для Роберта Лєвандовскі – одного із лідерів Баварії.

33-річний форвард вийшов зі старту на матч проти команди Романа Яремчука. Для Лєвандовскі це 100 зустріч в найпрестижнішому турнірі Європи.

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Як повідомляє Opta Franz, Роберт став першим в історії Ліги чемпіонів поляком, якому підкорилась така гвардійська позначка. У 99-ти матчах до цього нападник Баварії забив 78 м'ячів та ще 22 рази віддав результативні передачі.

Загалом Роберт Лєвандовскі проводить 646 офіційний поєдинок на клубному рівні.

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