Роберт Левандовски пожаловался на боли в спине, в связи с чем главный тренер Барселоны Хави решил не брать польского форварда в Пльзень на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Викторией. Об этом информирует Mundo Deportivo.

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Сообщается, что в этой встрече Хави намерен произвести ротацию состава и дать возможность проявить себя молодёжи. Тренер пообещал выпустить вратаря Игнасио Пенью и полузащитника Пабло Торре в стартовом составе.

Также по ходу встречи в составе каталонцев могут появиться такие игроки как Илиас Ахомаш, Марк Касадо, Алекс Валье и Альваро Санс. Все они попали в заявку на игру.

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