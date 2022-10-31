Роберт Лєвандовскі поскаржився на біль у спині, у зв'язку з чим головний тренер Барселони Хаві вирішив не брати польського форварда до Пльзеня на матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Вікторією. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

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Повідомляється, що у цій зустрічі Хаві має намір зробити ротацію складу та дати можливість проявити себе молоді. Тренер пообіцяв випустити воротаря Ігнасіо Пенью та півзахисника Пабло Торре у стартовому складі.

Також під час зустрічі у складі каталонців можуть з'явитися такі гравці як Іліас Ахомаш, Марк Касадо, Алекс Вальє та Альваро Санс. Усі вони потрапили до заявки на гру.

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