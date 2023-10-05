Форварда Барселони Роберт Лєвандовскі не зміг дограти зустріч проти Порту (1:0) в другому турі Ліги чемпіонів через травму.

Головному тренеру каталонців Хаві довелося замінити польського нападника в матчі проти португальців на 34 хвилині. Роберт Лєвандовскі не зміг продовжувати гру через пошкодження.

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Як інформує прес-служба Барселони, клуб вже провів тести, які виявили пошкодження лівої щиколотки. Каталонці не розголосили терміни відновлення Лєвандовскі, але журналіст Тоні Хуанматрі повідомив, що форвард не зможе зіграти до кінця жовтня. Це означає, що поляк пропустить матч проти Реала, а також зустріч з Шахтарем в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що Барселона зіграє проти команди Патріка ван Леувена 25 жовтня, а матч проти мадридців запланований на 28 жовтня.

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