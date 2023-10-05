Забавный инцидент произошел во время матча 2-го тура самого престижного евротурнира в группе Н.

Накануне Барселона в рамках Лиги чемпионов на выезде минимально одолела Порту (1:0). За каталонцев дебютировал 16-летний форвард Ламин Ямал, став самым молодым игроком "блаугранас", который выходил в старте матча ЛЧ (превзойдя рекорд Селестина Бабаяро, установленный в сезоне 1994/95).

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Однако, не это запомнится болельщикам. Во время матча футболист почувствовал боль в животе и на 71-й минуте ушел в туалет, сообщает Mundo Deportivo. Долгое время форвард не возвращался на поле и Хави пришлось делать вынужденную замену – на 80-й минуте вместо Ямала вышел Маркос Алонсо.

В конце концов, это не помешало Барселоне удержать победу и, набрав 6 очков, возглавить группу Н.

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