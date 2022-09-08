Форвард стал одним из героев матча против Виктории Пльзень, забив три мяча. Таким образом, Левандовски стал первым игроком в истории ЛЧ, который оформил хет-трик в рамках турнира в составе трех разных команд – Баварии, Борусии Д и Барселоны.

Барселона – Виктория – 5:1 – видео голов и обзор матча с хет-триком Левандовски

За свои достижения 34-летний поляк получил заслуженное признание. Левандовски победил в голосовании за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Роберт опередил Килиана Мбаппе, Лероя Сане и своего земляка Пьотра Зелиньски.

К слову, после своего переезда в столицу Каталонии Левандовски успел сыграть за Барселону всего 5 официальных матчей, в которых уже забил 8 голов.

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