"Сине-гранатовые" разобрались с Викторией Пльзень в первом туре Лиги чемпионов 2022/23. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Барса быстро открыла счет. Франк Кессье забил свой первый гол за каталонцев после подачи углового и скидки Кунде. Еще до перерыва дважды забил Роберт Левандовски. Между голами поляка отличилась и чешская команда, но это был последний приятный момент для гостей.

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Во втором тайме Левандовски оформил хет-трик. Роберт стал первым игроком в истории, забившим три гола в одном матче ЛЧ за три разных клуба. К Боруссии Дортмунд и Баварии теперь добавилась Барселона. Точку в матче эффектным ударом с лета поставил Ферран Торрес. Ассистировал ему Усман Дембеле, оформивший две голевые передачи.

5:1 – подопечные Хави захватили лидерство в группе С. У Баварии тоже три очка. Интер и Виктория с нулем.