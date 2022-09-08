Лєвандовскі завдяки рекорду став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Нападник Роберт Лєвандовскі феєрично дебютував за Барселону в Лізі чемпіонів.
Форвард став одним із героїв матчу проти Вікторії Пльзень, забивши три м'ячі. Таким чином Лєвандовскі став першим гравцем в історії ЛЧ, який оформив хет-трик в рамках турніру у складі трьох різних команд – Баварії, Борусії Д та Барселони.
Барселона – Вікторія – 5:1 – відео голів і огляд матчу з хет-триком Лєвандовскі
За свої досягнення 34-річний поляк отримав заслужене визнання. Лєвандовскі переміг у голосуванні за найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів. Роберт випередив Кіліана Мбаппе, Лероя Сане та свого земляка Пйотра Зєліньскі.
До слова, після свого переїзду в столицю Каталонії Лєвандовскі встиг зіграти за Барселону лише 5 офіційних матчів, у яких уже забив 8 голів.
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