Леоненко: Сборные Украины и России – одинаково слабые команды

Известный в прошлом нападающий киевского Динамо Виктор Леоненко поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира.

"С Украины мне видится, что у сборной России все очень плохо. Сборные Украины и России – одинаково слабые команды. Или с тренерами не везет, или футболистам мешают большие зарплаты. Когда ты много получаешь, то на этом все заканчивается.

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Перспективы сборной России? Футболистов практически нет. В России как-то постоянно издеваются над Акинфеевым, но он абсолютно лучший. Просто есть команды, которые сильнее, поэтому ЦСКА постоянно и пропускает в еврокубках. Что касается перспектив, то многое будет зависеть от судейства. Хозяевам могут и помочь", – цитирует Леоненко Sportsdaily.ru.