Главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал концовку матча против Динамо (2:1), во время которой Лионель Месси даже не собирался отрабатывать в прессинге.

"Он великий игрок. У него по-прежнему много качеств, и он показывает это. Я знаю, что он забил с пенальти и всегда имеет влияние... Мы хотим найти ему место, где он будет наиболее опасен для соперника. Это очень важно. Он играл на разных позициях, фальшивая девятка, нападающий.

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Я вижу, что с ним все в порядке, эмоционально он сильный. Он победитель и это показывает. У кого-то есть большие проблемы, мяч даже не доходит до них. Вы можете поймать любого игрока, который ходит по полю пешком. Я этого не видел и мне это не интересно. Отношение Месси замечательное, и я не собираюсь об этом спорить. Если при счете 2-1 на 93 минуте вы сфотографировали, как он ходит, то это не дает вам права оценивать его работу", – цитирует Кумана Marca.

Добавим, что Месси провел 9 матчей в текущем сезоне, отличился 4 голами и 4 ассистами.

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